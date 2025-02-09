Reggiana se débrouille bien en championnat, ajoutant une nouvelle victoire à son palmarès. En déplacement ce dimanche, Momo Faye et ses coéquipiers ont triomphé de Treviso (90-94) lors de la 19e journée du championnat de Série A.

Les Biancorrossi nagent en plein bonheur avec leur troisième victoire d’affilée en championnat. Bien que tout n’ait pas été parfait, les visiteurs ont tout de même réussi à garantir l’essentiel. Treviso a parfaitement contrôlé la première mi-temps avec une avance significative (48-40).

Au retour, le match avait encore été très disputé par rapport à la première mi-temps. Reggio a même réussi à diminuer son retard d’un point à la fin du troisième round (60-59). Lors du dernier quart, les deux équipes ont tout donné pour décrocher la victoire, mais elles se sont finalement quittées sur un score égal.

C’est au cours des prolongations que Reggiana réussira à se démarquer en s’assurant une victoire de manière complexe. Mouhamed Faye a brillé en inscrivant 4 points, en réalisant 7 rebonds et en délivrant 1 passe décisive. Reggiana demeure constamment à la sixième position.

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