En clôture de la 5ᵉ journée du National 1 féminin l’ASCVD a pris le meilleur sur DBALOC ce dimanche au stadium Marius Ndiaye. L’équipe de la municipalité s’est emparée de la victoire sur le score de 57 à 30.

L’ASC Ville de Dakar continue son parcours de manière exemplaire en signant une cinquième victoire consécutive. Les championnes en titre ont défendu avec brio leur statut face à DBALOC, une autre équipe qui avait également maintenu une belle lancée avec quatre succès consécutifs avant cette rencontre. Les filles de Malick Goudiaby sont en bonne voie pour terminer cette première partie de saison sans aucune défaite, mais auront à se mesurer à Flying Star, qui n’a jusqu’à présent pas connu la défaite, pour le compte de la septième et ultime journée des phases aller.

Cependant, cette défaite met un terme à la série gagnante de Derklé qui avait remporté quatre matchs consécutifs. Les coéquipiers de Louise Oumy Diouf chercheront à retrouver rapidement leur bonne voie lors de la prochaine rencontre (J6) contre les Académiciennes de Flying Star, qui affichent une belle forme avec une invincibilité et occupent actuellement la seconde position du groupe A, juste derrière l’ASCVD.

Les résultats de la 5e journée du N1 Féminin

Poule A

Pikine BC 49-57 CEMT Ziguinchor

GBA 54-43 Mbour BC

ASFO 36-59 Flying Star

ASCVD 57-30 DBALOC

Poule B

DUC 69-55 Jeanne d’Arc

US EPT 76-69 ASCC Bopp

UCAD SC 50-55 Jaraaf

SLBC 51-18 Diamagueune BC

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