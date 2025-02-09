L’entraîneur du DUC a montré son satisfecit après la victoire du club estudiantin devant face l’ASC Saloum 1-0. Un succès qui a permis à son équipe de quitter la zone rouge.

Arfang Mané est un entraîneur heureux. Son équipe a stoppé la saignée en s’offrant l’ASC Saloum ce samedi dans le cadre de la 14e journée. Cette troisième victoire de la saison permet au DUC d’être premier non-relégable au grand bonheur de son entraîneur.

“Ce n’était pas un match très facile mais il fallait stopper la mauvaise série. On a dû travailler dur à l’entraînement et les joueurs ont été réceptifs. Aujourd’hui on s’est créé pas mal d’occasions et on a fini par marquer sur penalty” s’est-il réjoui.

Pour ainsi s’inscrire dans une nouvelle dynamique et enchaîner les bonnes prestations, Arfang Mané sait qu’il y’a encore du chemin à parcourir.

“Notre principal problème c’est l’efficacité. On se crée souvent beaucoup d’occasions sans pour autant les concrétiser. Mais heureusement qu’on ne peut pas toujours bien jouer et toujours perdre. C’est ma philosophie et aujourd’hui on a eu gain de cause. Cette victoire va nous donner de la confiance pour la suite”.

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