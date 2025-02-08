Le CEMT Ziguinchor a mené une belle opération ce samedi. Lors de la cinquième journée du championnat National 1 Féminin de basket, les Ziguinchoroises ont triomphé contre le promu Pikine Basket Club (57-49) au stadium Marius Ndiaye.

Suite à trois défaites consécutives contre Flying Star (J2), DBALOC (J3) et l’ASCVD (J4), le CEMT a finalement goûté au succès avec une importante victoire face aux Pikinoises. Un triomphe qui va restaurer la confiance des joueuses de l’entraîneur Ibou Sarr, étant donné qu’elles n’ont pas remporté un seul match depuis leur première rencontre contre le Mbour Basket Club. La capitaine du CEMT Ziguinchor a conduit son équipe à la victoire en marquant 20 points.

En revanche, pour le promu Pikine, la situation paraît plutôt difficile avec une quatrième défaite en cinq matches. La dernière victoire des Plikinoises remonte au 26 janvier contre l’ASFO lors de la troisième journée. C’est la deuxième défaite consécutive après celle subie contre Flying Star le week-end précédent. L’opération visant à maintenir les éléments verts et rouges ne semble pas bien engagée, en tout cas.

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