À égalité de points à l’issue de cette sixième journée, l’AS Kaffrine et le Stade de Mbour sont les leaders de la Ligue 2 au moment où Diambars a signé son premier succès.

Il aura fallu attendre six journées pour voir Diambars enregistré sa première victoire. Le club de Saly qui était sur la dynamique de sa terrible saison dernière dans l’élite, s’est offert une victoire très importante devant Niarry Tally (3-1).

Avec douze poins au compteur, AS Kaffrine et le Stade de Mbour ne seront pas départagés après cette 6e journée car les deux équipes ont fait des résultats nuls respectivement contre la RS Yoff et l’ASC Saloum (0-0).



Pour finir, Essamay FC s’accroche au wagon de tête après son succès 0-3 face au Cneps Excellence de Thiès. Occupant la quatrième place du classement, Essamaye FC est à égalité de points avec ASC Cambérène (11) et ne compte qu’un point de retard derrière l’AS Kaffrine et le Stade de Mbour.

Résultats

Diambars FC 3-1 NGB

RS Yoff 0-0 AS Kaffrine

ASC Saloum 0-0 Stade de Mbour

CNEPS 0-3 Essamaye FC

Wiwsport.com