Après le tirage au sort de la CAN Féminine 2024, effectué vendredi à Salé, le sélectionneur de l’Equipe Nationale du Sénégal Mame Moussa Cissé reconnaît la qualité de ses adversaires, mais affiche les ambitions de son équipe.

Les Lionnes savent désormais à quoi s’en tenir. Ce vendredi a eu lieu le tirage au sort de la Coupe d’Afrique des Nations féminine 2024, programmée du 5 au 26 juillet prochains au Maroc. Placée dans le groupe A pour sa quatrième participation à la phase finale de la compétition, l’Equipe Nationale du Sénégal, qui était classée dans le chapeau 3, a hérité du Maroc, pays hôte et construit pour aller au bout de la compétition, de la Zambie et de la RD Congo.

« Comme on pouvait s’y attendre, on a des poules très relevées, ce qui nous donnera très certainement une Coupe d’Afrique qui sera très disputée. Nous héritons d’une poule difficile avec deux équipes qui ont joué la dernière Coupe du Monde, à savoir le Maroc et la Zambie, mais aussi d’une équipe de la RD Congo qui a beaucoup progressé ces dernières années », nous confie Mame Moussa Cissé, joint ce samedi 23 novembre par la rédaction de Wiwsport.

« Faire mieux que lors de la précédente CAN »

Mais le sélectionneur des Lionnes n’en demeure pas moins ambition. « Il faut dire aussi que nous avons grandi pour avoir joué beaucoup de matchs avec des équipes du top 10 africain pour jauger notre niveau et pour voir les points d’amélioration », dit-il. « Avec l’humilité qui nous a toujours caractérisé, nous allons à cette CAN avec l’ambition de faire mieux que lors de la précédente, et cela passe par nous donner les moyens de nous sortir de cette poule relevée. J’ai confiance en notre équipe et je reste convaincu qu’avec une bonne préparation et une prise en charge des problèmes rencontrés lors de nos derniers matchs amicaux, nous avons les moyens de faire une bonne compétition. »

Quart de finaliste lors de la dernière édition, où elle avait réussi à se qualifier pour les barrages qualificatifs pour la dernière Coupe du Monde, l’Equipe Nationale du Sénégal avait pu compter un public fidèle, toujours bien présent dans les tribunes. Mame Moussa Cissé en attend pas moins l’été prochain. « Nous jouons dans la poule du pays organisateur mais cela est une motivation supplémentaire, surtout dans le contexte marocain où nous avons beaucoup de compatriotes qui ne manqueront pas, comme ce fut le cas lors de la CAN 2022, de venir pousser leur équipe à la victoire », a-t-il conclu.

