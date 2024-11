Le tirage au sort de la 13e édition de la CAN Féminine (5-26 juillet 2025) a eu lieu ce vendredi. L’Equipe Nationale du Sénégal sera dans le groupe A avec le Maroc, la Zambie et la RD Congo. Lors de la CAN 2022, les Sénégalaises avaient déjà affrontés les Marocaines en phase de groupes, puis les Zambiennes en quarts de finale.

Onze mois et 17 jours après avoir validé leur qualification pour la Coupe d’Afrique des Nations 2024, les Lionnes connaissent les adversaires qu’elles affronteront en phase de poules. Onzièmes du dernier classement FIFA sur la zone Afrique et installées dans le pot 3 lors du tirage au sort – avec le Mali et l’Algérie -, les joueuses de Mame Moussa Cissé seront opposées au Maroc, pays hôte, à la Zambie et à la RD Congo. Lors de la dernière édition, les Sénégalaises avaient déjà affronté les Marocaines en phase de poules avec une défaite (1-0), avant d’être éliminées en quarts de finale par les Zambiennes après tirs au but.

Du très lourd pour les Lionnes

Les Lionnes auront donc fort à faire lors du premier tour, notamment face à des Marocaines devant leur public. Les deux formations se sont rencontrées tout récemment en amical, fin octobre dernier, avec un douloureux souvenir pour les Sénégalaises, défaites 7 à 0 par les Lionnes de l’Atlas. Face aux Zambiennes, présentes lors de la dernière Coupe du Monde et aux derniers Jeux Olympiques, cela risque également d’être très relevé. Mais en 2022, les joueuses de Mame Moussa Cissé avaient bel bien donné du fil à retorde aux Copper Queens, avant de finalement s’incliner à l’issue d’une fatidique séance des tirs au but.

Quant à la République Démocratique du Congo, qui était absente de la CAN depuis 1998, elle s’est inclinée en amical à deux reprises face aux Sénégalaises en juillet dernier (1-0, 2-0). De quoi donner un peu plus d’idées à Mame Moussa Cissé et ses joueuses. Pour les autres groupes, le Nigeria, la Tunisie, l’Algérie et le Botswana sont logés dans la poule B, alors que l’Afrique du Sud, tenante du titre, partage son groupe C avec le Ghana, le Mali et la Tanzanie. De belles oppositions nous attendent donc l’été prochain. Alors qu’il faut préciser qu’avec trois poules de quatre, deux équipes iront en quarts de finale comme meilleure troisième.

