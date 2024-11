Le capitaine de la sélection sénégalaise s’est exprimé au micro de Wiwsport à l’issue du match contre le Burundi (2-0), une victoire des Lions qui boucle en beauté leur campagne de qualifications pour la CAN 2025.

« Après ce nul à la maison, il y avait des craintes. Mais nous avons montré que nous étions une grande équipe en enchaînant cinq victoires. Nous avons livré de grands matchs et plusieurs joueurs se sont révélés. Cela fait vraiment plaisir et donne beaucoup d’espoir pour l’avenir« , a-t-il déclaré. Koulibaly a également insisté sur la nécessité de maintenir cet élan en vue des échéances à venir. « Nous allons maintenant continuer à travailler, car les éliminatoires de la Coupe du Monde approchent. Notre objectif est de construire un groupe solide, capable non seulement de gagner des trophées, mais aussi de se qualifier pour la Coupe du Monde. Nous avions deux missions : d’abord décrocher la qualification pour la CAN, ce qui est fait, et ensuite voir ce que nous pourrons accomplir lors de cette CAN. Nous avons un an pour y réfléchir, mais l’urgence reste la qualification pour le Mondial. Nous serons prêts en mars pour revenir encore plus forts. »

Interrogé sur le statut de Pape Thiaw en tant qu’entraîneur intérimaire, Koulibaly évoque le travail collectif du staff : « Je n’aime pas qu’on parle d’intérimaire. Nous avons un coach très qualifié. Je tiens aussi à remercier Aliou Cissé, car il nous aide énormément. C’est lui qui a construit ce groupe, et Pape Thiaw continue ce travail en faisant un excellent boulot. Nous sommes très contents pour lui, et nous le soutiendrons toujours », ajoute le capitaine sénégalais. Concernant la Coupe du Monde, Koulibaly est conscient de l’ampleur de la tâche, mais il reste confiant : « Nous avons à cœur de retourner à la Coupe du Monde. Cela passera par des victoires, mais nous savons que ce ne sera pas facile. L’Afrique réserve toujours des surprises, personne n’est favori. Nous avons vu des résultats inattendus lors des derniers matchs, mais nous ferons tout pour gagner et atteindre nos objectifs. »

Enfin, le capitaine des Lions a salué la profondeur et la qualité de l’effectif. « Nous avons un groupe très fort et très jeune, avec 26 joueurs potentiels titulaires. Le coach a fait tourner l’effectif, et malgré cela, la qualité est restée la même. Cela prouve que nous sommes capables de jouer de différentes manières, avec n’importe quel joueur, et de rester performants dans tous les matchs. Quand on porte ce maillot, c’est pour bien représenter le Sénégal. »

wiwsport.com