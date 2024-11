Sa fulgurance est irrésistible. Décisif face au Burkina Faso, Habib Diarra a rappelé ce mardi soir face au Burundi qu’il avait la panoplie pour devenir quelqu’un dans cette Equipe Nationale du Sénégal. Une promesse à confirmer.

Ses coups d’éclat ont fait grand bruit. Jeudi dernier, face au Burkina Faso au Stade du 26-Mars de Bamako, Habib Diarra marquait un but décisif pour une victoire 1-0 des Lions face aux Etalons. Vif, appliqué, déterminé, le nouveau numéro 6 de l’Equipe Nationale du Sénégal a déchiré une défense burkinabé longtemps compacte d’une jolie frappe croisée des 25 mètres, avec une inspiration frappante et une classe folle. Six jours plus tard, il a décidé de ne pas en rester là. À Diamniadio ce mardi, le natif de Guédiawaye a donc rallumé la mèche, menant le Sénégal vers une victoire 2-0 face au Burundi avec un doublé.

Diarra ne plaisante pas

Ses deuxième et troisième buts pour sa neuvième cape avec la sélection doivent, certes, beaucoup aux passeurs Iliman Ndiaye et Cheikh Sabaly mais bien évidemment aussi à l’excellente vision du milieu de terrain de Strasbourg. Une récompense pour celui qui s’est très largement imposé comme l’un des Sénégalais les plus en vue et les plus inspirés dans une partie qui a parfois manqué de folie technique. Aligné comme milieu intérieur droit et bien aidé par le positionnement d’Idrissa Gueye et Pape Matar Sarr dans la récupération, l’Alsacien a pris ses aises et dicté le tempo vers l’avant, la plupart du temps.

Qualif #CAN2025 : Habib Diarra conclut parfaitement un festival d'Iliman Ndiaye. L'Idylle continue pour le capitaine strasbourgeois 😍 pic.twitter.com/XllWvzAmEa — CANAL+ SPORT Afrique (@cplussportafr) November 19, 2024

Son carton jaune en fin de première période (41e), pour expliquer son impact dans les duels (joueur ayant commis le plus de fautes face au Burundi, 4), ne l’a pas empêché de régner dans l’entrejeu et dans la zone de vérité, grâce à sa conduite de balle et ses projections quasi permanentes. Il n’est pas question de s’enflammer : le Burundi n’était pas un adversaire redoutable, surtout après la sortie prématurée pour blessure de son meilleur joueur, le Niçois Youssouf Ndayishimiye. Néanmoins, Mouhamadou Habib Diarra a la panoplie pour devenir l’un des visages de la nouvelle ère de l’Equipe Nationale du Sénégal.

Déjà indiscutable ?

En 26 minutes face au Burkina Faso et en 70 minutes face au Burundi, il a fait ce que l’on voit rarement lors des matchs de la sélection, notamment avec les milieux de terrain. Percussions, accélérations, changements de trajectoire, souvent là où les défenseurs adverses ne l’attendaient pas. Il y a du culot et du furet en lui, de celui qui est passé par ici et qui passera par-là, insaisissable. Il n’est pourtant pas encore des meubles de cette Equipe Nationale du Sénégal, qu’il n’a découverte qu’en mars 2024, après avoir porté à plusieurs reprises le maillot de France chez les jeunes. Ce qui a d’ailleurs un peu retardé son arrivée dans la Tanière.

Couteau suisse d’Aliou Cissé à ses débuts, Habib Diarra fait désormais office de candidat crédible pour l’animation du milieu de terrain des Lions. Comment pourrait-on s’en passer désormais ? C’est sans doute la question que les suiveurs de l’Equipe Nationale doivent se poser. Aujourd’hui, il semble une évidence pour animer l’entrejeu, où les différents concurrents ont des profils très proches. Même si cela reste à confirmer dans le temps face à de plus gros adversaires, Diarra, porté par son gros volume de jeu et sa qualité technique, a les qualités pour sortir du lot et apporter autre chose aux Lions : un peu plus de créativité, de jeu et d’intentions offensives.

Il découvre à peine le football africain, mais, même à 21 ans, Habib Diarra n’est pas un footballeur inexpérimenté. On parle du capitaine du Racing Club Strasbourg Alsace cette saison, avec pas moins de 75 matchs de Ligue 1 française. Ce n’est pas rien, et c’est en ayant de telles responsabilités en club qu’on arrive aussi à s’imposer en Equipe Nationale. Mouhamadou Habib Diarra est sur cette lancée. Espérons désormais pour lui et les supporters sénégalais qui cela va durer longtemps.

wiwsport.com