Beaucoup plus inspirés et guidés par un excellent Habib Diarra, les Lions ont dominé le Burundi pour finir l’année par une victoire (2-0). Ils ont offert une belle dernière à leur sélectionneur intérimaire par Pape Thiaw et peuvent voir venir 2025 tranquillement, en pensant forcément aux qualifications pour le Mondial 2026 et à la prochaine CAN.

C’était une soirée sans enjeu comptable mais qu’il ne fallait pas rater, pour ne pas entacher encore plus un bilan d’une année mi-figue, mi-raisin, et les Lions n’ont pas failli. Ils se sont imposés, ce mardi au Stade Abdoulaye-Wade de Diamniadio, face au Burundi sur le score de 2 buts à rien, toujours sans véritable flamme offensive, mais en faisant la différence dans les deux périodes. Il leur aura fallu quelques espaces et deux inspirations d’Habib Diarra, incontestablement le grand bonhomme de ce rassemblement, pour s’offrir le scalp des Burundais.

Pour sa dernière en tant que sélectionneur intérimaire, Pape Bouna Thiaw, privé de Pape Gueye (gêne musculaire) a choisi de se passer du 4-2-3-1 de la victoire sans panache contre le Burkina Faso (1-0), jeudi, et d’aligner un 4-3-3, où l’entrejeu était notamment composé d’Idrissa Gueye et Pape Matar Sarr, avec un Chérif Ndiaye à la pointe de l’attaque et Iliman Ndiaye comme ailier droit. Alors que le joueur d’Everton a semé la pagaille à plusieurs reprises dans la défense burundaise, c’est surtout Habib Diarra qui a brillé au Stade Abdoulaye-Wade ce soir.

Diarra irrésistible

Très juste et comme à son habitude très actif, le joueur de Strasbourg a réalisé un match époustouflant, et c’est lui qui a permis au Sénégal, dominateur ans véritable occasion, de faire la différence. Trouvé sur une belle passe de Kalidou Koulibaly, le milieu de terrain de 21 ans allait conclure une superbe action collective, suite notamment à un magnifique échange avec Iliman Ndiaye (1-0, 35e. Dans la foulée, encore trouvé par son acolyte du jour Ndiaye, le numéro 6 des Lions dédouble et enchaîne une frappe captée par le gardien Jonathan Nahimana (37e).

Unique buteur du succès contre le Burkina Faso, le capitaine de Strasbourg voulait vraiment prouver sur ce rassemblement qu’il était prêt à endosser beaucoup plus qu’un rôle de remplaçant. Il a donc enchaîné au retour des vestiaires, doublant la mise, encore une fois d’un joli piqué, après un magnifique service de l’entrant Cheikh Tidiane Sabaly (2-0, 51e). Pour sa neuvième sélection, Habib Diarra a donc sorti le grand jeu, et c’est le mérite également de son sélectionneur intérimaire Pape Thiaw qui lui a fait confiance sur son poste de prédilection.

Des Lions tranquilles

