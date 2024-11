Forfait contre le Burkina Faso ce jeudi, Boulaye Dia ne devrait pas non plus jouer mardi contre le Burundi. L’attaquant de la Lazio, victime d’un accès au paludisme, va subir de tests avant de retourner en Italie.

L’Equipe Nationale du Sénégal s’est imposée 1-0 contre le Burkina Faso ce jeudi soir, à Bamako. C’était sans Boulaye Dia qui, comme l’avait annoncé la Fédération Sénégalaise de Football (FSF) dans un communiqué quelques heures avant le match, « a eu un accès palustre le jour du départ » pour la capitale malienne. Resté à Dakar, l’attaquant de la Lazio Rome attend d’être fixé.

Dia forfait contre le Burundi ?

L’état de santé actuel du joueur de 27 ans est plutôt rassurant, lui qui présente des symptômes comparables à ceux d’une forme de grippe. Toutefois, l’ancien sociétaire du Stade de Reims, de Villarreal et de la Salernitana va subir des tests complémentaires qui seront réalisés dans les prochaines heures par le staff médical des Lions du Sénégal pour déterminer l’exactitude de sa maladie.

Néanmoins, Boulaye Dia pourrait ne pas tenir sa place pour le match mardi face au Burundi, comptant pour la sixième et dernière journée des qualifications pour la prochaine Coupe d’Afrique des Nations. Une fois les résultats des tests connus, l’international sénégalais aux 30 sélections et 6 buts avec les Lions devrait ensuite s’envoler pour l’Italie et rejoindre son club de la Lazio.

wiwsport.com