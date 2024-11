La ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, Madame Khady Diéne Gaye, a fait savoir ce mercredi 13 novembre 2024 que les stades Aline Sitoé Diatta de Ziguinchor, Ely Manel Fall de Diourbel et le Lamine Gueye de Kaolack seront ouverts prochainement.

Selon un communiqué du ministre des Sports, ces trois stades en réhabilitation depuis plus d’un an seront ouverts au public à partir du mardi 19 novembre 2024. Le ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture a annoncé que ces nouvelles installations font partie d’une stratégie de modernisation des installations sportives lancée par le président de la République Son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye.

L’objectif est de doter les régions de Ziguinchor, Diourbel et Kaolack de stades modernes, répondant aux besoins des jeunes, des acteurs sportifs et des communautés locales, pour encourager l’épanouissement sportif. Le ministre a aussi rappelé l’importance d’une gestion efficace et citoyenne de ces installations. Elle a encouragé les comités de ainsi que les utilisateurs à veiller à l’entretien de ces infrastructures, afin d’assurer leur pérennité et leur bon fonctionnement pour les générations futures.

Les autorités locales et les présidents des conseils départementaux sont également invités à collaborer activement pour maintenir la qualité de ces équipements, répondant ainsi aux attentes des amateurs de sport à travers le pays.

Wiwsport.com