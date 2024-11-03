L’équipe d’Al Ahly remporte les qualifications de la FIBA Africa Women’s Basketball League (AWBL) de la Zone 5. Lors de la finale disputée ce samedi 2 novembre à New Amaan Indoor Stadium Hall, Ndioma Kane et ses coéquipières ont battu le Rwanda Energy Group (93-68).

Les Égyptiennes ont remporté le trophée sans aucun revers lors de ces éliminatoires de la prochaine Coupe d’Afrique des clubs féminins de basket. Après avoir dominé la phase de poule avec trois victoires en autant de sorties, Al Ahly a écarté successivement en quart de finale les Tanzaniennes de Vijana et en demi-finale les Kenyannes de KPA. En affrontant les Rwandaises en finale, « Didi » et son équipe ont encore réussi à faire la différence, même si cette rencontre était très difficile par rapport aux autres. Parce qu’à la mi-temps, il n’y avait qu’un seul point de différence en faveur d’Al Ahly (39-38).

Au retour, Al Ahly a tenté de creuser l’écart en troisième quart temps afin d’éviter une fin de match difficile face à une équipe Rwandaise teigneuse qui, malgré la défaite, a fourni une belle performance. Au terme du troisième quart temps, c’est l’équipe égyptienne qui s’impose à nouveau avec quatre points d’avance (64-60). Tout s’est déroulé au quatrième quart temps, car Al Ahly a réussi à détruire l’espoir des Rwandaises qui espéraient renverser la situation, ce qui n’a pas été le cas. Ndioma et ses coéquipiers s’imposent par 25 points d’avance et terminent le tournoi de la meilleure des manières.

Al Ahly et REG sont qualifiés pour la Coupe d’Afrique des Clubs féminins qui aura lieu au Sénégal, organisée par l’ASC Ville de Dakar. C’est du 6 au 15 décembre 2024 que se déroule la compétition.

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