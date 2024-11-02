C’est une belle finale que nous ont offert les deux finalistes chez les filles pour le compte de la semaine J30 du Tournoi International Junior de Dakar. Manon Favier s’est encore imposée, cette fois contre la Polonaise, Agata Pudnik en trois sets (4-6, 6-3, 6-1).

Cette édition 2024 sera baptisée celle de la consécration de Manon Favier chez les filles. Après sa belle victoire lors de la première semaine (J60) contre Emira Diabaté, la Française de 16 ans s’est encore adjugée le sacre de cette semaine de J30. Pour cette fois, elle a pris le dessus sur la Polonaise, Agata Pudnik.

Arrivée en finale sur la pointe des pieds, Agata a surpris tout son monde en s’offrant la première manche de cette partie. Profitant de quelques fautes de précipitation de Manon, la jeune polonaise s’est imposée d’entrée (6-4). Mais c’était pour réveiller son adversaire de l’autre côté du filet. La Française revient au score grâce à une meilleure attitude notamment sur son service. Elle termine la deuxième manche devant et égalise (6-3).

Le troisième set s’avère décisif puisqu’il va déterminer la gagnante de cette finale J30 entre Agata Pudnik et Manon Favier. Bien que cruciale, cette manche ne sera qu’une démonstration de force pour Manon Favier (6-1). La Française de 16 s’offre son deuxième sacre en deux semaines et établit un record. Elle est devenue la première joueuse à réaliser le quadruplé dans ce Tournoi International Junior de Dakar.

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