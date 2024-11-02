La finale du championnat régional de handball masculin a livré son verdict. En effet, Keur Massar s’est adjugé le titre en prenant le dessus sur l’UCAD (28-21) ce samedi en finale au stadium Amadou Barry.

Ce samedi 2 novembre, la clôture de la saison 2024 du handball régional de Dakar a eu lieu avec la victoire de Keur Massar chez les garçons et de Yeumbeul HBC chez les filles. Dans un match très acharné opposant deux équipes très concurrentielles. À la mi-temps, Keur Massar et l’UCAD étaient à égalité parfaite (10-10).

Au cours de la seconde période, les Keur Massarois étaient les plus actifs que les Insepiens. Néanmoins, la bonne attitude de Keur Massar a été efficace car il réussit à remporter la seconde partie de ce match plein de suspense (18-11) afin de sceller sa victoire et de remporter le titre au détriment de l’UCAD qui n’a pas manqué de mérite. La saison prochaine, Keur Massar jouera en D2.

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