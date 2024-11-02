Cette fois, Yeumbeul HBC a remporté le trophée du championnat régional de handball féminin. Les Yeumbeuloises ont pris le meilleur sur Sacré Coeur (27-24) ce samedi au stadium Amadou Barry de Guediawaye.

Enfin, Yeumbeul Handball Club remporte le premier trophée de son histoire, très recherché depuis de nombreuses années. En confrontant leur pire adversaire, les filles de Serigne Fallou Ndiaye ont suscité l’admiration et la renommée. Lors d’un match aussi indécis, la formation Yeumbeuloise était la plus dangereuse, comme en témoigne son avantage de quatre buts à la pause (15-11).

De retour des vestiaires, Anta Badiane et ses coéquipières ont fait preuve d’une détermination inébranlable qui leur a permis de maintenir leur avantage, même si Scaré Coeur a fait une bonne opposition, mais c’était un jour sans, car la victoire était clairement en faveur de Yeumbeul. Au final, les Yeumbeuloises remportent l’épreuve avec succès et confirment leur qualification pour la montée en D2 en vue de la saison prochaine.

Wiwsport.com