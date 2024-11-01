Sacré Cœur sera au rendez-vous de la finale du championnat régional de handball Dames. En effet, les Bleues ont réussi à écarter Malika (27-20) ce vendredi au stadium Amadou Barry dans la première demi-finale.

Dans une rencontre extrêmement palpitante entre deux équipes talentueuses qui ont offert une rencontre agréable dans l’enceinte du stade Amadou Barry. D’abord mené 3 buts à 1 par Malika, qui était bien positionné tactiquement et assez agressif en défense, Sacré Coeur a réussi à renverser la situation et à s’imposer à la mi-temps avec 4 buts d’avance (13-9).

Après avoir quitté les vestiaires, la formation de Malika est revenue avec un visage bien plus persuasif tout en étant plus empreinte que l’équipe adverse. Malika a par ailleurs réalisé le plus difficile en réduisant l’écart à deux buts. Cependant, Sacré Coeur ne s’est pas laissé abattre et a réagi en prenant ses distances. Cela a été une réussite, car les vice-championnes de 2022 remportent le match avec 7 buts d’avance et affronteront en finale ce samedi 2 novembre le vainqueur de l’autre demi-finale, Yeumbeul HBC contre Dial Diop.

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