L’ASVEL est en pleine détresse, après avoir subi sa deuxième défaite en Euroleague, sa première à domicile. Mbaye Ndiaye et ses partenaires ont été battus par les Allemands du Bayern Munich (71-84) à la LDLC Arena.

Les Villeurbannais quittaient la LDLC Arena il y a quinze jours avec une sensation d’euphorie au bord des lèvres après une fin de match spectaculaire contre Vitoria (20-2 pour l’emporter 76-69). Cependant, tout le monde a rapidement réalisé qu’il n’y aurait pas de retournement de situation cette fois-ci. Le score à la mi-temps est de 33-43 en faveur du Bayern.

Au retour des vestiaires, les Allemands n’ont pas abandonné et ont parfaitement sécurisé leur avance de dix points acquise à la pause. Toutefois, les Villeurbannais ont tout mis en œuvre pour inverser la situation, mais face à eux, l’adversaire était résolu à rentrer avec les deux points de la victoire. Finalement, l’ASVEL concéde sa deuxième défaite consécutive trois jours après celle contre Panathinaïkos. Le dimanche 3 novembre, l’ASVEL affrontera Cholet dans un match de haut niveau en Betclic ELITE, pour ne pas briser la dynamique.

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