Ce jeudi, l’Olimpia Milan a réalisé une opération remarquable en marge de la journée 7 de l’Euroleague. Les Milanais ont reçu et remporté la victoire face à Bologne de Mouhamet Diouf (99-90) dans un match très accroché.

Dans un match entièrement italien, opposant deux équipes très solides et qui se connaissent bien car elles jouent dans le même championnat, la Serie A. Les deux équipes ne se sont pas ménagées avec une bataille acharnée, mais à la mi-temps, le Milan était en tête (44-35).

En seconde période, Mouhamet Diouf et ses coéquipiers ont fait le plus dur en renversant le score au troisième quart temps avec un point d’avance (66-67). Les Milanais n’ont pas perdu confiance en leur capacité au dernier quart-temps pour reprendre leur avantage et remporter la victoire dans un match plaisant et de qualité. Ousmane Diop est toujours incertain.

Wiwsport.com