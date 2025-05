Les supporters ont tenu à accueillir et féliciter les Lions du Beach Soccer. L’équipe nationale est rentrée ce matin au Sénégal.

Ils sont de retour au bercail. Ngalla Sylla et ses hommes ont quitté hier l’Égypte et sont arrivés ce lundi matin très tôt. À 6h30, les supporters du 12e Gaindé commençaient déjà à mettre l’ambiance dans l’aéroport de Diass. Déjà arrivés, les Lions vont patienter un peu avant de sortir.

Félicité par le Chef de l’État suite à leur huitième sacre, la délégation sénégalaise est aussi accueillie par la ministre des sports Khady Diene Gaye qui a effectué le déplacement. Ce n’est qu’après son départ que Raoul Mendy et ses coéquipiers sont sortis. Les drapeaux sont agités, les sonorités retentissent de plus belle, les Champions d’Afrique sont accueillis dans une bonne ambiance. Pas de danse, accolades, photos, tous profitent de ce moment et du nouveau trophée de la CAF.

La Fédération Sénégalaise de Football était représentée par le vice-président Djibril Wade accompagné d’une petite délégation. La fête sera de courte durée. Les Lions, à bord de leur bus, vont rentrer chez eux pour un repos bien mérité après une semaine de compétition.

wiwsport.com