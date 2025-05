La nouvelle opération de l’ASVEL en championnat s’est avérée fructueuse. La formation de Mbaye Ndiaye rebondit suite à sa victoire sur le parquet de Saint-Quentin (63-77) ce dimanche en Betclic ELITE.

L’ASVEL n’a pas laissé place au doute. Une semaine après sa première défaite en championnat face à l’Elan Chalon (109-107), les Villeurbannais n’ont pas tardé à se remettre sur le sens de la marche. Lors de son déplacement à Saint-Quentin, Villeurbanne a réussi à faire valoir son statut avec une victoire éclatante. À la mi-temps, l’ASVEL était en tête (21-39).

Au retour des vestiaires, l’ASVEL n’a pas reculé et a continué à faire preuve de force pour décourager les locaux qui souhaitaient surprendre les Villeurbannais. Au final, le club lyonnais remporte la seconde manche pour confirmer sa victoire, une cinquième après six journées. Avec 13 points inscrits, 7 rebonds, 2 contres, 1 interception et 22 d’évaluation, Mbaye Ndiaye a été élu MVP du match.

