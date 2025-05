Plus tôt ce samedi, la finale du Tournoi ITF Junior J60 de Dakar chez les filles s’est jouée en ouverture de la journée. Manon Favier a pris le dessus sur la Franco-ivoirienne, Emira Diabaté en deux sets : 6/3, 6/4.

C’est un duel d’amies que la finale en simple filles nous a offert ce samedi sur le court principal de l’Olympique Club. Compères en doubles, Manon Favier et Emira Diabaté se sont disputées le sacre du J60, cette première semaine pendant plus de deux heures d’horloge. Un face-à-face qui s’est montré âpre au regard des récentes confrontations entre les deux athlètes.

Au début de la rencontre, Manon opte pour la défense et pousse son adversaire à la faute. Diabaté n’arrive pas contenir sa rage de vaincre. Pourtant, pour Manon qui joue à Dakar pour la troisième édition, n’avait jamais disputé une finale sur les courts de l’Olympique Club. Assez pour s’offrir le premier set contre son amie ? Pour les familiers du Tournoi, Diabaté a réussi une belle marge de progression depuis 4 ans à 3 ans, mais elle s’emportait facilement dans ce match. Premier set : 6/3.

On aurait presque connu le même scénario en deuxième manche, mais Emira Diabaté s’est rebiffée et a obtenu 4 jeux. Mais au moment, de passant devant avec son service, Franco-ivoirienne s’est faite breaker par Manon : 4/5. Une aubaine pour la Française qui enchaine les points et finit les débats en assurant son service. Manon Favier s’adjuge le titre pour cette première semaine de J60.

A noter que en doubles chez les filles, la paire finaliste (Mano Favier-Emira Diabaté) a été sacrée, vendredi. Une belle semaine donc pour la jeune française qui en est à sa troisième années au Tournoi de Dakar.

