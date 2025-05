La vérité d’un jour n’est pas celle du lendemain. Battu par le même adversaire lors de son premier match, le Sénégal n’a fait qu’une bouchée de la Mauritanie samedi (6-1), lors de la finale de la CAN de Beach Soccer en Egypte. Au terme d’une immense leçon de football de plage, les Lions remportent leur cinquième sacre d’affilée, le huitième de l’histoire.

Les points sur les i et l’Equipe Nationale du Sénégal encore sur le toit du Continent. Euphorique de son parcours historique, notamment de sa victoire en demi-finale face au Maroc, victorieuse de son adversaire du jour lors de la première journée de la phase de groupes, la Mauritanie pensait pouvoir faire encore douter le recordman de la compétition, le Sénégal. Il n’en fut rien. Vraiment rien. Samedi à Hurghada, en Egypte, les partenaires de Mamour Diagne ont rossé des Mauritaniens au bout du rouleau pour remporter leur cinquième titre d’affilée à la Coupe d’Afrique des Nations, le huitième de l’histoire, confirmant une domination sans partage dans la discipline.

Des Lions affolant d’efficacité

La Mauritanie a pris de plein fouet un train lancé à pleine vitesse, qui est constamment monté en puissance sur les rails d’Hurghada. Jamais les partenaires de Mohamed Diallo n’ont pu prendre leurs aises. En revanche, ils ont d’emblée subi des vagues poussiéreuses. Le premier tiers-temps a tout de suite été marqué par l’impressionnante efficacité des Lions. D’entrée, la défense mauritanienne, son capitaine notamment, passe au travers sur une frappe enroulée de Jean-Ninou Diatta et permet à Mamour Diagne de surgir derrière et donc d’ouvrir le score (1-0, 1er/10’13). Les hostilités ont bien débuté mais les Lions ne vont pas s’arrêter en si bon chemin, au contraire.

Il y a bien eu des sursauts, avec l’agressivité de Mauritaniens et certaines de leurs reprises acrobatiques. Nettement insuffisant face à des Sénégalais parfaitement bien en place. Comme un symbole d’un groupe qui marche si bien, des joueurs venus du banc des remplaçants ont fait des différences. C’est Amar Samb et Seydina Gadiaga, ceux qui n’entrent que sporadiquement pour servir, qui permettent aux Sénégalais de faire le break juste avant la fin du premier acte. Sur un remarquable travail dans la pression, Samb récupère devant le portier mauritanien pour servir Gadiaga qui, pourtant masqué par la défense, parvenait à surprendre Abdoul Latif Sy.

Les Lions se font plaisir

La Mauritanie a à peine existé dans cette finale, ne parvenant à chauffer les gants d’Al Seyni Ndiaye qu’à quelques petites reprises. Et c’est sur la première balle du second tiers-temps que Jean-Ninou Diatta, élu meilleur joueur du tournoi, a pu exploser les filets d’Abdoul Latif Sy. Les Lions auraient pu baisser le pied, se relâcher, se contenter de maintenir l’écart. C’est mal connaître cette équipe qui sait aussi pratiquer un flamboyant jeu de passes. Sur une délicieuse action à trois entre Mamour Diagne, Gadiaga et Samb, ce dernier n’avait qu’à pousser le ballon au fond des filets pour le 4-0 (2e/9’31). Un triangle qui régale même le public présent dans l’enceinte.

Ah oui, la Mauritanie a réussi à réduire l’écart par l’intermédiaire de Wedou (2e/8’14). Sauf que le Sénégal reprenait son avance de quatre buts quelques secondes plus tard grâce à l’homme du match Mamour Diagne (2e/8’8). Puis arriva le sixième et dernier but de l’après-midi. A partager entre Mamour et Mandione (2e/7’11). Le dernier tiers-temps n’a eu pour seule utilité de jubiler. Une fois n’est pas coutume, le Sénégal finit en apothéose sa Coupe d’Afrique des Nations et peut encore se permettre de rêver lors de la prochaine Coupe du monde de la discipline. Car plus que jamais ces Lions seront redoutables et il faudra forcément compter sur eux au Mondial.

