Devant une équipe Mauritanienne très performante, les tenants du titre n’ont pas réussi à faire preuve de leur statut. Dès l’entame de la rencontre, les joueurs d’Al Seyni N’diaye ont longtemps été menés avant de remettre les choses à l’ordre grâce à Seydina Mandione Laye.

📹 HIGHLIGHTS: 🇸🇳 2-5 🇲🇷

Mauritania make sure their first ever Beach Soccer AFCON game is one to remember as they beat reigning champions Senegal.#BSAFCON2024 pic.twitter.com/Zf4KQNhzgR

