À la suite de son doublé avec l’ASC Ville de Dakar (Championnat – Coupe Saint-Michel), Mouhamed Doumbia a rejoint Urunani BBC avec qui il a également remporté le championnat Burundais. Doumbia a accordé une interview à Wiwsport où il a discuté de ses divers sacres, de ses bonnes performances avec Urunani et de sa sélection en équipe nationale du Sénégal. – Entretien

Comment justifiez-vous ce double sacre en championnat et en Coupe Saint-Michel avec l’ASCVD ?

En réalité, cette expérience était vraiment unique, car ce sont des trophées qui m’ont échappé il y a plusieurs années et que j’ai remportés pour la première fois avec l’équipe de l’ASC Ville de Dakar, qui était également l’un de ses premiers trophées en hommes. C’était vraiment une sensation inexprimable.

En qualité de capitaine d’équipe, vous avez joué un rôle crucial dans la victoire de la ville de Dakar. Comment expliquez-vous cela ?

C’était vraiment difficile, pour être honnête, être capitaine, c’est une responsabilité, et en plus, je dirai cause, tu dois être pratiquement parfait sur tous les plans, que ce soit dans le parquet ou hors parquet, et toujours être un exemple pour tes coéquipiers. Je pense avoir rempli ce rôle avec succès, et ce n’est pas seulement en raison de mon ancienneté que j’ai été nommé, bien au contraire, j’ai été à la hauteur.

Le niveau du championnat du Sénégal est-il à votre avis ?

Bon, le niveau du championnat sénégalais est vraiment élevé, pour être honnête, on ne peut pas s’en rendre compte. Vraiment, il y a du niveau. Eh bien, cela ne correspond pas à la NBA (rires) mais il y a tout de même du niveau.

Pour vous, qu’est-ce qui justifie la force de la Ville de Dakar pendant la saison passée ?

Notre principal atout résidait dans l’accord des joueurs tant sur le parquet qu’en dehors. Cela constituait notre puissance et notre defense. À mon avis, si des statistiques étaient disponibles, je dirais que nous sommes l’une des meilleures équipes défensives du championnat.

Après Ville de Dakar, vous avez décidé de prendre la direction du Burundi. Quelles sont les raisons de ce choix ?

Suite à la saison au Sénégal, j’ai été contacté par la formation burundaise, Urunani BBC, afin de rejoindre leur équipe. C’était une nouvelle opportunité pour moi de découvrir un monde de basket différent du Sénégal et d’acquérir davantage d’expérience pour cela.

Au Burundi, vous avez remporté le titre avec Urunani : comment avez-vous ressenti cette victoire ?

C’était vraiment incroyable, franchement, je n’ai jamais rencontré une équipe avec une passion pour le basket et des supporters tels qu’Urunani. Honnêtement, c’était l’une des plus magnifiques finales que j’ai jamais jouées, et ce n’est pas une simple finale, car c’était avec l’équipe rivale (Dynamo BBC), c’était vraiment incroyable.

En une seule saison, vous avez accompli un exploit extrêmement rare : remporter le championnat du Sénégal et du Burundi. Quelle est votre appréciation ?

(Rires) Deux titres de champion en une seule saison dans deux championnats différents : qu’y a-t-il à dire? C’est vraiment incroyable. Quoi qu’il en soit, je suis ravi d’accomplir une telle performance, car cela restera gravé dans ma mémoire tout au long de ma carrière.

Quel a été le secret de votre performance exceptionnelle face à Beau Vallon Heat lors de la Road To BAL ?

Selon moi, il n’y a pas eu de secret : je me suis préparé comme à chaque début d’un match en mettant tout en œuvre et je dirai, avec l’aide du coach de mes coéquipiers et de Jean-Jacques Boissy qui m’a offert des caviars, j’ai vraiment été au sommet.

Pas mal de Sénégalais sont présents à Urunani, avec comme coach Mamadou Gueye. Comment se déroule l’équipe et comment prévoyez-vous d’aborder l’Elite 16 ?

Il y a une atmosphère agréable au sein de l’équipe, c’est un grand championnat avec un niveau honnêtement élevé. En ce qui concerne l’Elite 16, j’espère pouvoir apporter ma contribution, que ce soit sur le plan offensif ou défensif. Si nous jouons ensemble, comme nous l’avons fait avec les instructions du coach, cela serait très abordable, je pense.

Comment justifiez-vous votre récent sélection en équipe nationale et quels sont vos aspirations personnelles ?

Lorsque j’ai été sélectionné en équipe nationale pour la double rencontre amicale contre la Tunisie, cela a été une expérience inoubliable et j’ai acquis de nombreuses connaissances. Quant à mes objectifs, comme d’habitude, je vais tenter de laisser ma marque sur n’importe quel championnat où je vais évoluer et d’accumuler autant d’expérience que possible.

Wiwsport.com