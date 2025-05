La Fédération Guinéenne de Football (FGF) a exprimé son profond désarroi face à la disqualification inattendue de son équipe U-17 lors du Tournoi Zonal de l’UFOA A à Dakar.

Dans un communiqué, la FGF indique avoir été informée par la Commission Médicale de la CAF que « dix de ses joueurs » ont été déclarés inéligibles à cause de résultats IRM (Imagerie par Résonance Magnétique) jugés non conformes. Cette décision a surpris la FGF, d’autant plus que « les mêmes joueurs avaient été déclarés éligibles » lors de tests IRM effectués le 9 octobre 2024 au Centre d’Imagerie Médicale de Mermoz à Dakar, choisi pour « toutes les équipes participantes ». Sur les 32 joueurs testés, « 24 avaient initialement été déclarés aptes » par une équipe de radiologues confirmés.

Cependant, à quelques heures de son match contre la Gambie, la Guinée a reçu une notification de disqualification, plongeant les joueurs et leurs fans dans une grande frustration. En réaction, la FGF a immédiatement fait appel de cette décision, en joignant « les résultats et clichés IRM certifiés », contestant l’interprétation des résultats faite par la CAF. Suite à cette protestation, la CAF a ordonné de nouveaux tests pour la Guinée, la Sierra Leone et la Guinée-Bissau, précédemment disqualifiées. Malheureusement, après ces tests, « cinq joueurs guinéens ont été jugés inéligibles », entraînant la disqualification définitive de l’équipe. Ce dépassement du quota de « trois joueurs inéligibles » a justifié l’exclusion.

Dans un courrier adressé au Directeur du Développement Technique de la CAF, la FGF a dénoncé « l’incohérence des résultats IRM », soulignant que « la variabilité des résultats pose la question de la fiabilité du processus de test pour toutes les équipes ». La fédération guinéenne demande « la réintégration de son équipe », affirmant que ces jeunes joueurs, finalistes du Championnat Scolaire Africain, méritaient de concourir.

wiwsport.com