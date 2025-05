Les Lions d’Oumar Ngalla Sylla se sont qualifiés en finale de la CAN Beach Soccer 2024 en venant à bout de l’Egypte, pays hôte, au terme d’un match disputé (2-1). Rapidement devant au score, le Sénégal a été serein et solide pour s’imposer dans cette rencontre.

Les rois de la discipline en Afrique n’ont aucune envie de lâcher leur couronne. Une fois n’est pas coutume, l’Equipe Nationale de Beach Soccer du Sénégal est en finale de la Coupe d’Afrique des Nations. Les joueurs d’Oumar Ngalla Sylla se sont un peu faits peur mais n’ont jamais vraiment flanché pour battre le pays hôte, l’Egypte, au terme d’une rencontre assez fermée mais bien gérée. Avec le bonus d’une nouvelle qualification pour la Coupe du Monde, les Lions iront chercher, samedi, un huitième sacre africain face au Maroc ou la Mauritanie.

Mais ce n’était pas évident. Ce fut même, à la limite, à l’arrachée. Bien davantage en tout cas que lors du dernier match de poule face au Malawi (6-1), même s’il n’aura fallu que quelques secondes après le coup d’envoi pour décanter le scénario de cette rencontre. Les coéquipiers d’Al Seyni Ndiaye ont entretenu un bras de fer tactique, mettant constamment la pression sur le porteur de balle égyptien et s’installant dans le camp adverse. Bon bagarreur, Mandione Diagne contrait un dégagement d’Hassan Mohamed et ouvrait la marque pour le Sénégal (1er/11’26 »).

Des Lions très musclés

Dans un premier tiers-temps qui aura été beaucoup plus animé en termes d’occasions, les Lions n’ont pas manqué l’occasion de faire le break. Si Mamour Diagne a vu sa reprise acrobatique finir sur la transversale du gardien de but Mohamed El Sayed (1er/5’13 »), Jean-Ninou Diatta ne s’est pas fait prier. Idéalement servi sur une belle relance à la main d’Al Seyni Ndiaye, le numéro 2 sénégalais enchaînait avec une reprise de volée stratosphérique imparable pour le portier égyptien (1er/3’35 »). De quoi additionner une marque qui aurait pu être large si la lourde frappe de Mamour Diagne avait fini au fond des filets plutôt que sur la barre (1er/1’39 »).

Mais la suite de la rencontre n’aura pas été de tout repos pour les joueurs d’Oumar Ngalla Sylla. Pour les deux derniers tiers-temps, l’Equipe Nationale du Sénégal a été bousculée et dominée plus franchement par l’envie des Egyptiens. Ces derniers ont même réussi à réduire l’écart, Hossam Paulo profitant d’une faute de main de Pape Modou Ndoye pour tromper Al Seyni sur penalty (2e/8’25 »). Secoués par les Pharaons mais solides dans le duel, les Lions se sont contentés de conserver cette avance de deux buts. Suffisamment pour l’emporter et se qualifier ET en finale de la CAN, où les attend le Maroc ou la Mauritanie, ET au prochain Mondial de la discipline !

