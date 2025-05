L’équipe nationale du Sénégal, championne d’Afrique en 2022, ne figure pas parmi les nominés pour le titre de meilleure sélection africaine de l’année aux CAF Awards 2024, une absence marquante après plusieurs années de domination. C’est une première depuis bien longtemps pour les « Lions », qui avaient jusque-là été régulièrement en lice pour ce prestigieux prix.

L’équipe nationale du Sénégal, championne d’Afrique en 2022, est absente des nominés pour le titre de meilleure sélection africaine de l’année aux CAF Awards 2024, une première après plusieurs années de présence continue. Cette absence s’explique par leur élimination en huitièmes de finale de la CAN 2024, face à la Côte d’Ivoire, qui a ensuite remporté la compétition.

Les équipes en lice pour le titre de meilleure sélection africaine sont la Côte d’Ivoire (championne d’Afrique en titre), le Congo, le Maroc, l’Angola, le Burkina Faso, le Mozambique, le Nigeria (finaliste de la CAN), l’Afrique du Sud, le Soudan et l’Ouganda. La cérémonie des CAF Awards 2024 se tiendra le à Marrakech, au Maroc, et récompensera les meilleures performances du football africain, notamment dans les catégories de meilleur joueur, meilleure équipe et meilleur entraîneur.

wiwsport.com