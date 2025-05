La phase des groupes est bouclée à Hurghada. On connaît l’affiche des demi-finales et le Sénégal retrouve un adversaire très connu au pays de la Teranga !

Ce n’est certainement pas à quoi s’attendait les Egyptiens en survolant leur phase des groupes battant tous leurs adversaires dont le Maroc et terminant à la première place du groupe A. Alors qu’il a mal démarré la compétition, les Lions ont retrouvé leurs sensations de Champions en titre pour se défaire du Malawi et du Mozambique pour se qualifier en demi-finale et terminer à la deuxième place du groupe B.

Ainsi, la bande à Jean Ninou Diatta vont encore retrouver l’Egypte qu’ils avaient battu en finale de la Coupe Cosafa et de la CAN en 2022. La rencontre aura lieu ce jeudi à Hurghada où les Pharaons joueront devant leur public. L’autre demi-finale opposera la Mauritanie au Maroc. Ces deux équipes ont joué deux matchs amicaux pour se préparer à la CAN en plus de se rencontrer souvent dans les compétitions arabes.

La qualification pour la finale de la Coupe d’Afrique des Nations et le ticket pour la Coupe du Monde Seychelles 2025 s’annonce palpitante.

