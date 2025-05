Urunani BBC a remporté sa quatrième victoire consécutive lors des Eliminatoires de la BAL 2025. Encore décisif ce dimanche, Jean-Jacques Boissy et ses coéquipiers ont largement dominé les Malgaches de G.N.B.C (112-56) en marge de la quatrième et dernière journée.

L’équipe dirigée par Mamadou Gueye « Pabi » a confirmé sa domination lors de ce tournoi de qualification à la prochaine BAL qui s’est déroulé à Dar Es Salaam (Tanzanie). Après avoir battu respectivement JKT de la Tanzanie, les Seychellois de Beau Vallon Heat et Nairobi City Thunder du Kenya, Urunani a encore dominé les Malgaches de G.N.B.C, ce qui permet à la formation burundaise de réaliser le carton plein avec quatre victoires en autant de sorties.

Lors de ces qualifications, il est important de noter les performances impressionnantes du meneur sénégalais Boissy Jean-Jacques qui a porté sa formation à trois reprises en étant très influent dans le jeu. Il a réalisé des performances remarquables contre JKT (37 points, 4 rebonds et 6 passes décisives), contre Nairobi City Thunder (28 points, 6 rebonds et 9 passes décisives) et contre G.N.B.C ce dimanche (25 points, 8 rebonds et 7 passes décisives). Ces résultats positifs répétés confirment le talent de Boissy en VBL (championnat du Burundi), où il avait déjà été apprécié en marquant 405 points en 21 matchs. Urunani BBC passera au tournoi de l’Élite 16 pour tenter de décrocher son ticket en vue de la prochaine BAL de l’édition 2025.

Wiwsport.com