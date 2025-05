Brescia retrouve la victoire ce dimanche en championnat. Maurice Ndour et ses coéquipiers ont dominé Dinamo Sassari (94-87) lors de la quatrième journée de la Serie A italienne de basket-ball.

Une semaine après son dernier revers en championnat face à Olimpia Milan d’Ousmane Diop, Brescia n’a pas tardé à renouer avec la victoire. Face à Dinamo Sassari, les Bleus ont brillé avec une excellente maîtrise. Lors de la mi-temps, Brescia était en tête (45-34).

À la reprise, Ndour et ses coéquipiers n’ont pas abandonné et ont poursuivi l’animation du match face à un adversaire qui avait fait preuve de ses limites. Brescia remporte finalement la rencontre par sept points d’avance et se rapproche du top 3 avec déjà trois victoires en quatre matchs. Maurice Ndour (14 points) a été nommé MVP du match grâce à sa performance exceptionnelle.

Ndour (18 pts) e Burnell (18 pts) regalano alla @GermaniBrescia la vittoria casalinga contro la @dinamo_sassari ⚡️

In doppia cifra anche Cournooh, Bilan e Della Valle: agli ospiti non sono bastati i 19 punti di Fobbs e Sokolowski 🏀#TuttoUnAltroSport @UnipolSai_CRP pic.twitter.com/jCfQLBfWjR — Lega Basket Serie A (@LegaBasketA) October 20, 2024

Wiwsport.com