Iliman Ndiaye n’a pas eu le temps de gamberger. De retour d’une trêve internationale où il a été marqué par quelques pépins physiques, après avoir réalisé un bon match lors d’une victoire 4-1 face au Malawi, l’attaquant sénégalais a rapidement enchaîné avec son club. Titularisé pour le déplacement sur la pelouse d’Ipswich Town, il a ouvert le score lors de la victoire d’Everton (0-2).

Everton confirme

La deuxième réalisation de la saison en Championnat pour Iliman Ndiaye, la troisième toutes compétitions confondues, est venue d’une superbe frappe enroulée du pied droit après une récupération suite à une erreur de Wes Burns (17e). Puis Michael Keane, servi par Dwight McNeil (40e), doublait la mise pour les Toffees qui confirment, donc, leur rédemption en Premier League.

En l’emportant face au promu, avec également un excellent match du vétéran Idrissa Gueye au milieu de terrain, Everton enchaîne un quatrième match sans défaite. De quoi permettre aux hommes de Sean Dyche de conforter leur 16e place du classement, avec désormais cinq points d’avance sur le premier relégable, Crystal Palace, qui se déplacera lundi soir sur le terrain de Nottingham Forest.

FT: Ipswich Town 0-2 Everton🔵

Get innnnn!!! It's all over here at Portman Road as two first-half goals from Ndiaye and Keane secure the Toffees' first three points on the road this season. pic.twitter.com/wpS9lEymI6

— Everton (@Everton) October 19, 2024