Les Aigles de la Médina ont été servies pour la phase finale de la Ligue des Champions féminine dont le tirage au sort a eu lieu ce vendredi.

Le tirage au sort de la phase de groupes de la Ligue des Champions féminine n’a pas été très tendre ce vendredi pour les Aigles de la Médina qui affronteront notamment, l’Association Sportive des Forces Armées Royale, plus couramment abrégé en ASFAR, victorieuse de l’édition en 2022. Le club marocain, avec les Mamelodi Sundowns, sera logiquement un des grands favoris pour le titre de la compétition, d’autant plus que celle-ci se déroulera en terre marocaine du 9 au 23 novembre prochains.

Les doubles championnes du Sénégal, qualifiées via le tournoi zonal en août dernier, sont aussi tombées sur les Congolaises du Tout-Puissant Mazembe, qui seront à leur deuxième participation. Dans ce groupe A, les partenaires de Sadigatou Diallo devront également s’employer face aux Sud-africaines de l’University of the Western Cape Women’s F.C. A l’image des Aigles de la Médina, la formation sud-africaine arrive pour la première fois dans la compétition, après avoir remporté le tournoi de la COSAFA.

Groups 🅰 & 🅱 are revealed! Who will come out on top? 🔝#CAFWCL pic.twitter.com/4V8LrpOSbK — CAF Women’s Football (@CAFwomen) October 18, 2024

wiwsport.com