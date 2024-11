Après avoir battu les Determine Girls (2-1), les Aigles de la Médina profitent de la contre-performance des Mogbewmo Queens face aux Red Scorpions (0-0) pour assurer la première place du tournoi UFOA/A. De quoi se hisser en phase de groupes de la Ligue des Champions Féminine CAF pour la première fois.

Une immense performance. Les Aigles de la Médina ont réalisé un exploit en remportant le tournoi UFOA/A 2024 qualificatif à la prochaine phase finale de Ligue des Champions Féminine CAF. Quatrième de cette poule unique à cinq équipes avant cette dernière journée, les doubles championnes du Sénégal en titre pouvaient difficilement imaginer un final aussi avantageux. Mais les rebonds d’un ballon de football sont parfois si imprévisibles qu’un coup de pouce du destin ne peut jamais être exclu. Voilà pourquoi les Aigles ont volé au Bo City Stadium.

Tout a commencé un peu plutôt dans l’après-midi. Les filles de Cheikh Oumar Diouf, avec quatre points au compteur, avaient rendez-vous avec les leaders de la poule Determine Girls (1ères, 6 points). Mais même une victoire face aux Sierra Léonaises ne pouvait encore leur assurer la qualification. Car en renversant 2-1 les Girls grâce à des buts de Marie Diokh et Mbene Kane, les Aigles devaient espérer une contre-performance des Mogbewmo Queens face aux Red Scorpions. Et les étoiles se sont parfaitement alignées pour les Sénégalaises.

À JAMAIS LES PREMIÈRES

Dans un match fermé, les Determine Girls n’ont pas réussi à battre les Gambiennes, qui débutent dans ce tournoi (0-0). Un nul vierge qui a donc fait le bonheur des partenaires de Bineta Korkel Seck qui terminent le parcours en tête du groupe avec sept points, soit une unité de plus que les Girls et deux points d’avance sur les Mogbewmo Queens. Et voilà donc les Aigles de la Médina devenir la toute première équipe du Sénégal à se qualifier pour la phase finale de la Ligue des Champions féminine de la CAF. Un gigantesque exploit tant ce tournoi UFOA/A était difficile pour les clubs sénégalais depuis son intronisation il y a quatre ans de cela.

Avant les Médinoises, le Dakar Sacré-Cœur a tenté le coup à deux reprises (2021 et 2023) mais a échoué à chaque fois lors du match décisif face à l’AS Mandé, comme cela a été le cas pour l’Union Sportive des Parcelles-Assainies en 2022 contre les Determine Girls. Mais cette performance vient récompenser la superbe saison réalisée par les joueuses de Cheikh Oumar Diouf, qui ont renoué cette année avec le titre de championnes du Sénégal pour la première fois depuis 2007, et la Coupe du Sénégal depuis 2009. Elles deviennent la 4e équipe de la Zone UFOA/A à se qualifier pour la C1, après l’AS Mandé (2021 et 2023) et les Determine Girls (2022).

wiwsport.com