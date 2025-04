Le ministre des Sports, Khady Diène Gaye a évoqué la candidature du Sénégal à l’organisation de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2029. Elle a précisé que, bien que l’ambition soit présente, le pays doit d’abord surmonter des défis d’infrastructures avant de pouvoir accueillir un tel événement.

Selon Mme Gaye, le Sénégal, qui n’a plus organisé la CAN depuis 1992, doit impérativement se concentrer sur le développement de ses infrastructures sportives avant d’envisager une nouvelle candidature. « Malgré notre réputation internationale, nos talents et nos techniciens, le Sénégal n’est pas en mesure, pour le moment, d’organiser une Coupe d’Afrique des Nations. Nous y réfléchissons, et si cela ne dépendait que de nous, nous serions candidats pour la CAN 2029. Mais ce n’est pas une promesse, c’est juste une idée à l’étude. À ce stade, ce n’est pas encore possible« , a-t-elle déclaré lors de la cérémonie de remise du drapeau national aux Lions du Beach Soccer, en partance pour la CAN en Égypte.

Elle a également reconnu que le pays ne dispose pas encore d’infrastructures conformes aux normes requises pour accueillir un tel événement. « Nous ne sommes pas encore prêts au niveau des infrastructures. Il faudra décider de la voie à suivre« , a-t-elle ajouté. Elle a insisté sur la nécessité de prioriser non seulement le financement des compétitions, mais aussi l’amélioration des infrastructures sportives. Cependant, elle a rassuré que l’organisation d’une CAN reste un objectif majeur pour le gouvernement sénégalais, bien que les infrastructures en cours de construction pour les Jeux Olympiques de la Jeunesse 2026 ne suffisent pas à elles seules.

« On parle souvent des milliards investis dans les infrastructures, mais cela reste insuffisant pour organiser une CAN. Ces installations, prévues pour les Jeux Olympiques de la Jeunesse en 2026, ne sont pas adaptées à l’accueil d’une Coupe d’Afrique. C’est une priorité pour nous, et nous avons déjà transmis cette préoccupation à la plus haute autorité du pays », a-t-elle assuré.

