Le Nigérien Abdoulaye Harouna, qui a évolué au FAP du Cameroun, à l’AS Salé du Maroc et plus récemment à l’AS Douanes, va faire une nouvelle expérience dans sa carrière. En effet, l’ex-sociétaire des Gabelous a officiellement conclu un contrat avec KSA Basketball en prévision de la Road To BAL.

Mesurant de 1m50 et réputé pour sa défense solide et son tir d’élite, Harouna a acquis une expérience enrichissante avec l’AS Douanes. Ancien membre des Miami Red Hawks, Abdoulaye Harouna a démontré son courage sur le terrain en étant sélectionné dans la Second Team All-BAL et la Defensive First All-BAL 2024.

Grâce à sa grande capacité de concentration en basket-ball et à son éthique de travail inébranlable, Harouna est prêt à avoir un impact considérable sur la KSA. Son aptitude à réguler la vitesse du jeu et à stopper les adversaires va bouleverser les choses pour l’équipe. Préparez-vous à ce que l’ancien joueur de Douane active le tableau d’affichage et guide KSA vers de nouveaux sommets dans la progression vers la Road To BAL 2025.

Wiwsport.com