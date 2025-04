Urunani BBC a remporté sa deuxième victoire de suite aux éliminatoires de la Basketball Africa League 2025 (Road To BAL). Ce jeudi, le champion burundais a largement dominé les Seychellois de Beau Vallon Heat (112-43).

Après avoir facilement battu la formation tanzanienne J.K.T (83-60), Urunani a réussi à redonner le meilleur de lui-même ce jeudi lors de sa deuxième sortie dans la Road To BAL. Un excellent score et surtout une performance exceptionnelle de l’ancien sociétaire de la Ville de Dakar, Mouhamed Doumbia. Devant le club seychellois, l’ailier sénégalais a fait l’imitation de son compatriote Jean-Jacques Boissy, avec 25 points et 7 rebonds (+32 d’évaluation).

Il s’agit de la deuxième grande performance sénégalaise dans ce tournoi après Boissy Jean-Jacques qui a brillé lors de la première journée ce mercredi. Urunani BBC n’aura besoin que d’une victoire pour se qualifier au prochain tour, l’Élite 16. Les hommes de Mamadou Gueye joueront leur troisième rencontre ce vendredi 18 octobre face aux Kenyans de Thunder à 17 heures GMT.

Wiwsport.com