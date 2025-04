Les Lions du Beach Soccer sont à Hurghada (Égypte) où démarre ce 19 octobre, la 12e édition de la Coupe d’Afrique des Nations de Beach Soccer.

Ngalla Sylla et ses hommes qui ont quitté Dakar mercredi matin sont bien arrivés à destination. L’équipe nationale se trouve à Hurghada, une ville égyptienne et station balnéaire qui se trouve à la cote de la mer rouge. Arrivés hier nuit, les Lions vont effectuer leur première séance d’entrainement cet après-midi. Pour rappel, le Sénégal loge dans le groupe B et jouera son premier match le 20 octobre à 12h Gmt face à la Mauritanie.

CAN Beach Soccer 2024 (19-26 octobre)

Pour rappel, le Sénégal loge dans le groupe B et jouera son premier match le 20 octobre à 12h Gmt face à la Mauritanie.

Pour rappel, on loge dans le groupe B.

La Fédération Sénégalaise de Football (FSF) a fait part ce jeudi du groupe des Lions qui vont défendre les couleurs nationales.

Voici la liste des 12 Lions

Gardiens de but

ALSEYNI NDIAYE

OUSSEYNOU FAYE

Défenseurs

NINOU JEAN PAUL DIATTA

PAPA MODOU NDOYE

SEYDINA LAYE GADIAGA

MAMADOU SYLLA

Milieux de terrain

AMAR SAMB

ASSANE BA

MAMOUR DIAGNE

Attaquants

MANDIONE DIAGNE

RAOUL MENDY

SANOU LAYE THIAW

