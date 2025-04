Yalova VIP a remporté son premier succès en TKBL. La formation de Marmara, emmenée par une Yacine Diop remarquable, a remporté la victoire face à URLA (83-73) ce week-end en marge de la 5e journée.

La victoire en déplacement contre le 10e du championnat s’est avérée nette et belle. Le rôle de la capitaine des Lionnes du Sénégal a d’ailleurs été important. Elle a encore une fois brillé avec un double-double (28 points, 12 rebonds, 4 passes décisives, 6 interceptions et 2 contres) avec 25 d’évaluation. Ce qui lui permet d’être nommée Player of the Week.

Cette victoire a permis à Yalova VIP Basket de se classer à la 14e place du classement général de TKBL. Ce succès pourrait être le point de déclic de la formation de Yacine Diop.

Wiwsport.com