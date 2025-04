Le Lion de Guédiawaye a réitéré son soutien à la candidature de Malick Ngom pour le poste de Président du CNG.

« Les vieilles pratiques sont révolues et à partir d’aujourd’hui on ne se laissera pas faire. Nous soutenons Malick Ngom, un homme de valeur dont la générosité est connue de tous. Nous allons l’accompagner dans sa tâche s’il est nommé président du CNG » a fait savoir Balla Gaye 2 ce mercredi devant le siège du ministère des sports.

L’empereur des arènes a ajouté que sous le règne de Bira Sène, lutteurs et arbitres ont subi beaucoup de préjudices et que l’heure est arrivée pour changer de cap. « Vous avez vu l’affaire Thiatou Tarakh qui a subi une énorme injustice de la part du CNG et de son manager. Il en est de même pour les arbitres qui ne se retrouvent plus dans le CNG. Il y’a beaucoup d’injustices à réparer. Il faut qu’on nous respecte car il ne peut y avoir de lutte sans lutteurs » a t’il déclaré.

