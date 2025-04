L’Equipe Nationale du Sénégal a décroché sa qualification pour la Coupe d’Afrique des Nations 2025 en venant à bout du Malawi (0-1) ce mardi ! Contrairement au match aller vendredi, les Lions n’ont pas été brillants sur le plan offensif, malgré quelques velléités, notamment de la part d’El Hadji Malick Diouf.

SENY DIENG (6/10) : En l’absence d’Edouard Mendy, le gardien de Middlesbrough a parfaitement assuré l’intérim sur cette trêve internationale. Après un match sans histoire vendredi, à Diamniadio, il a encore commandé avec précision à Lilongwe. Assez peu sollicité, il a signé l’envolée décisive avec beaucoup de classe (71e). Précis dans le jeu, en résulte sa relance pour Mané à la 11e, il a fait la police dans sa surface en lisant parfaitement les trajectoires.

FORMOSE MENDY (5,5/10) : Heurté à ses limites offensives et sorti en début de seconde période lors du match aller, l’arrière latéral droit du FC Lorient a été l’une des surprises du onze de départ de Pape Thiaw. Quelques bons centres, peu de déchets, beaucoup de duels gagnés et de la solidité en première période. Très présent sur les coups de pieds arrêtés sur le plan offensif, il lui a manqué de précision en seconde période pour ouvrir le score (46e, 47e, 51e). Mais il est évident qu’il faut un latéral de métier à ce poste.

KALIDOU KOULIBALY (6/10) : La défense sénégalaise a eu un peu du mal à gérer la profondeur dans ce match. Kalidou Koulibaly a donc souvent dû s’employer au Bingu National Stadium. Le joueur d’Al-Hilal s’est cependant fait respecter par les attaquants malawites. Précis dans ses transmissions, en dépit de quelques approximations dans le premier quart d’heure, il a été solide dans ses interventions.

MOUSSA NIAKHATE (6/10) : Comme son compère dans la charnière centrale, le défenseur de l’Olympique Lyonnais a eu du travail lors de ce déplacement au Malawi. Au final, un match sans tâche pour l’ancien joueur de Nottingham Forest. S’il a moins brillé sur la relance par rapport au match aller, Mouss » a su faire parler ses qualités. Il a également pu se mettre en évidence dans ses interventions. Avec l’apport de Pape Matar Sarr, il réalise un retour autoritaire face à John Banda (44e).

EL HADJI MALICK DIOUF (7/10) : Un El Hadji Malick Diouf ni buteur ni passeur décisif, finalement, pour sa première sélection en tant que titulaire. Mais à l’image de ce qu’il montre avec le Slavia Prague, le latéral gauche de 19 ans a rendu une très bonne copie au Bingu National Stadium. Très offensif sur son côté, il a proposé énormément de solution et a été impliqué sur plusieurs grosses situations sénégalaises. Ses centres comme ses coups de pieds arrêtés ont été précis. Sur ce match, il a été très audacieux, à l’image de sa série de dribbles, où il aurait pu bénéficier d’un penalty (64e), ou encore son tir à la 70e. Bref, le côté gauche de l’Equipe Nationale du Sénégal est totalement fiable.

IDRISSA GUEYE (5,5/10) : L’expérimenté milieu de terrain a fait son match. Le joueur d’Everton a souvent bien orienté le jeu, cherchant le côté opposé avec des passes longues précises. Il a été aussi l’un des principaux initiateurs des meilleures situations sénégalaises avec ses balles arrêtées. Mais à la 44e minute, sur ses quelques pertes de balles aux abords de la surface sénégalaise, le Malawi a pu partir en attaque, et il aura fallu un bon retour de Pape Matar Sarr et Moussa Niakhaté pour fermer l’espace à John Banda. Remplacé à la 60e minute par Pape Gueye (non noté).

PAPE MATAR SARR (6,5/10) : Titularisé sur ce match après avoir été laissé sur le banc à l’aller, le milieu de terrain de Tottenham avait de quoi démontrer son potentiel. Il ne s’est pas raté. Monté en puissance en seconde période, il a pressé, ratissé, gratté, récupéré, servi et un peu plus encore. Il a aussi perdu quelques ballons dans la construction – sa perte de balle à la 71e a provoqué la plus grosse situation malawite -, mais son intensité a été salutaire, comme à la 61e. Un match plein pour « PMS », présent un peu partout.

HABIB DIARRA (3/10) : Attendu dans une position au milieu de terrain, plus en récupérateur, le joueur de Strasbourg a finalement démarré sur l’aile droite. Là-bas, il n’a pas été à son avantage. Il a, certes, été entreprenant en début de rencontre et a failli obtenir un penalty (6e), mais il s’est un peu perdu au fil des minutes. Remplacé à la 59e minute par Iliman Ndiaye (non noté), dont les dribbles et sa verticalité sur les passes ont permis aux Lions d’accélérer.

BOULAYE DIA (5/10) : Aligné dans le cœur du jeu, l’attaquant de la Lazio Rome a été irréprochable dans la protection et la conduite de balle. Il a souvent réussi à décaler ses partenaires. Seuls reproches à lui faire : ses passes n’ont pas toujours été bien dosées et on aurait aimé qu’il soit beaucoup plus proche des buts adverses. Remplacé à la 70e minute par Ismaïla Sarr (non noté), qui cherche encore un réel concurrent à son poste.

NICOLAS JACKSON (3/10) : Buteur pour la première fois en sélection vendredi, l’attaquant de Chelsea est retombé dans ses travers et a vécu un match compliqué au Malawi. Aligné à la pointe de l’attaque par Pape Thiaw, Nico est passé à côté de sa partie au Bingu National Stadium. À l’exception d’une grosse frappe en première période, le numéro 7 des Lions n’a jamais su se défaire de la charnière centrale adverse et a en plus manqué quelques tentatives et remises sur lesquelles il aurait pu mieux faire. Remplacé à la 70e minute par Habib Diallo (non noté).

SADIO MANE (6/10) : Malgré de l’envie et la volonté de prendre le jeu à son compte, il a pas mal tergiversé sur certaines actions de la première période (39e, 42e). Pendant de longues minutes, le numéro 10 des Lions a semblé en manque total de réussite. Cependant, il a été beaucoup plus consistant et entreprenant au retour des vestiaires et a pu accélérer le jeu. Par ailleurs, il sauve les siens en obtenant et transformant ce coup-franc à la dernière seconde. Son 46e but en sélection permet au Sénégal de se qualifier pour la CAN. C’était bien beau de rappeler au staff malawite le score du match aller avec ce signe 4 avec les doigts, c’est encore mieux de gagner sur son but.

PAPE THIAW (6/10) : Le sélectionneur n’a pas changé sa tactique, se fiant au 4-2-3-1 qui l’avait emporté largement vendredi dernier. Mais pour animer son système, il a fait quelques changements d’hommes, et pas les moins surprenants. La titularisation d’Habib Diarra était une certitude, mais Thiaw a fait jouer le Strasbourgeois comme ailier, ce qui n’a pas avantagé le joueur de 20 ans. Avec un jeu brouillon en première période, il a su faire de bons ajustements dès l’heure de jeu, avec les entrées d’Iliman Ndiaye et Pape Gueye pour fluidifier et accélérer le jeu. Mais un latéral droit de métier et un ailier droit lui feraient certainement du bien en novembre.

