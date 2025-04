Après son succès vendredi face à la même nation (4-0), l’Equipe Nationale du Sénégal se déplace au Malawi ce mardi en début d’après-midi, pour la 4e journée des qualifications pour la CAN 2025. Pape Thiaw apportera quelques retouches dans son onze de départ, tout en restant dans le 4-2-3-1.

On change (presque) une équipe qui a gagné et qui a convaincu. Sans aucune surprise, Pape Bouna Thiaw n’a pas voulu se dévoiler en conférence de presse ce lundi, à la veille du match de la quatrième journée des qualifications pour la CAN 2025 entre l’Equipe Nationale du Sénégal et le Malawi, à Lilongwe (13h00 GMT). Le sélectionneur intérimaire des Lions, tout souriant, a toujours été bref sur les questions concernant certains choix tactiques. Pourtant, il va effectuer quelques petits changements dans son onze de départ pour confirmer face aux Flammes.

Seny Dieng conservera sa place de titulaire dans les cages, et la charnière centrale composée du capitaine Kalidou Koulibaly et Moussa Niakhaté sera reconduite. En revanche, il y aura du changement sur les deux côtés de la défense. Pour ce match, Pape Thiaw devrait opter plus sur l’offensive et, donc, pour Habib Diarra, plutôt que Formose Mendy, pour démarrer sur le latéral droit. Puis à gauche, en l’absence d’Ismail Jakobs, El Hadji Malick Diouf sera titulaire pour la première fois. L’occasion de confirmer en sélection pour le joueur du Slavia Prague.

Dia plutôt qu’Iliman ?

Face à une sélection malawite qui voudra se revendiquer devant son public du Bingu National Stadium et tenter d’engranger ne serait-ce que son premier point dans ces tours qualificatifs, le milieu de terrain sénégalais ne devrait pas changer. S’il existe encore quelques doutes sur qui de Lamine Camara ou Idrissa Gueye accompagnera Pape Alassane Gueye, le joueur de l’AS Monaco devrait démarrer aux côtés du pensionnaire de Villarreal. Auteur de l’ouverture du score vendredi, ce dernier se consolide plus que jamais dans les choix de Thiaw.

Puis sur le front offensif, l’ancien entraîneur de Niarry Tally devrait modifier légèrement son quatuor d’attaque. Touché vendredi, Iliman Ndiaye s’est, certes, entraîné ce lundi, mais l’attaquant d’Everton ne devrait pas débuter la rencontre en tant que titulaire. À sa place, on devrait avoir Boulaye Dia derrière l’avant-centre qui ne sera autre que Nicolas Jackson, pour ce qui pourrait en même temps permettre aux Lions de jouer en 4-4-2 par moment. Et sur les côtés, Ismaïla Sarr, malgré lui, sera reconduit à droite, avec un Sadio Mané à gauche au coup d’envoi.

La compo probable des Lions face au Malawi

Seny Dieng – Habib Diarra, Koulibaly, Moussa Niakhaté, Malick Diouf, Pape Gueye, Lamine Camara – Ismaïla Sarr, Boulaye Dia, Sadio Mané – Jackson

🇲🇼🇸🇳Malawi vs Sénégal ce mardi 13h GMT

Voici le 11 probable des Lions : D’accord ou pas❓#wiwsport pic.twitter.com/e0G4myWcEf — wiwsport (@wiwsport) October 14, 2024

