Deuxième meilleur buteur de son club dans cette entame de saison, El Hadji Malick Diouf crève l’écran avec le Slavia Prague. Un mois après ses débuts en sélection, le jeune joueur sera titulaire avec les Lions ce mardi face au Malawi. Une occasion pour lui de confirmer, alors que son avenir pourrait bientôt s’écrire loin de la Tchéquie.

À l’exception de son élimination en barrages de Ligue des Champions face à Lille, qu’il avait réussi à battre au retour, le Slavia Prague est intraitable dans ce premier tiers de saison 2024-2025. S’il y avait à sortir quelques raisons de l’excellente entame de la formation de Jindřich Trpišovský, le nom d’El Hadji Malick Diouf ressortirait sans doute très souvent dans les discussions des supporters mais aussi des observateurs. Arrivé sur la pointe des pieds en provenance du Tromsø IL (D1 norvège) l’hiver 2024, le natif de Ziguinchor s’impose comme l’un des joueurs incontournables des Sešívaní. Auteur déjà de premiers pas prometteurs en Tchéquie, Malick fait aujourd’hui l’unanimité.

« Il n’a aucune faiblesse »

Depuis le début de la Chance Liga, l’ex-pensionnaire de l’Académie Mawade-Wade de Saint-Louis montre toute l’étendue de son talent. Fraîchement élu meilleur joueur du mois de septembre du Championnat de République tchèque, il s’éclate carrément. Sa capacité à provoquer constamment du danger dans le camp adverse, son aisance dans le dribble, sa conduite de balle mais surtout sa redoutable patte gauche font de lui un latéral très complet sur lequel il faut désormais compter. À 19 ans seulement, il est l’un des principaux instigateurs du début de saison du Slavia dont il est le deuxième joueur plus décisif avec 5 buts et 2 passes décisives en 15 matchs tous terrains confondus.

👑 𝐇𝐑𝐀́𝐂̌ 𝐌𝐄̌𝐒𝐈́𝐂𝐄 🎖️

3 krásné góly a stabilně excelentní výkony v dresu @slaviaofficial 🤩👏 𝐄𝐥 𝐇𝐚𝐝𝐣𝐢 𝐌𝐚𝐥𝐢𝐜𝐤 𝐃𝐢𝐨𝐮𝐟 prokazuje senzační formu a letos v září září! 🌟 pic.twitter.com/8LEP3Hlxot — Chance Liga (@chanceliga) October 4, 2024

Juste derrière l’avant-centre Tomáš Chorý, El Hadji Malick Diouf fait tout autant que l’ailier Lukáš Provod avec qui il est très connecté sur le terrain et qui ne tarit d’ailleurs pas d’éloges sur le jeune footballeur sénégalais. « Il est incroyable pour son âge. J’ai du mal à le prendre comme un jeune. Il joue incroyablement bien, il a beaucoup grandi cette saison. Il est le prototype du joueur dont Trpišovský (l’entraîneur du Slavia Prague) a besoin. Il n’a aucune faiblesse, il centre, il marque des buts », avait déclaré l’international tchèque de 27 ans, le 29 septembre, après une prestation XXL et un but fantastique d’El Hadji Malick Diouf lors d’une large victoire 4-0 contre le Bohemians Prague.

« Pour son âge, il est l’ai mature »

Pour sa première saison en Europe et dans l’équipe du Tromsø IL, « Maodo » s’était révélé en Norvège, passant très vite de l’équipe B (4 buts en 9 matchs) en équipe première du TIL (3 buts, 1 passe décisive en 21 matchs). Auteur de deux buts sur ses trois premiers matchs avec le Slavia, ses débuts en Tchéquie ont été marqués par une expulsion en barrage de Ligue Europa face à l’AC Milan, alors qu’il jouait son premier match de Coupe d’Europe. Profitant notamment de l’absence pour blessure de certains concurrents directs au poste, en l’occurrence l’emblématique capitaine Jan Bořil et Ondřej Zmrzlý, il a gagné une place de titulaire dans le dispositif de Trpisovsky grâce à une bonne pré-saison.

« C’est un joueur arrivé à 19 ans et après quelques matchs en pro, il a l’air mature pour son âge. Son carton rouge contre l’AC Milan l’avait affecté d’une certaine manière, il a traversé une période difficile. Mais c’est un garçon très fort, il a travaillé très dur durant la pré-saison. C’est un joueur émotif, on peut dire quand il va bien ou pas. Malgré le peu de titularisations, il continue de s’améliorer. Et il va continuer à s’améliorer, il aura des chiffres, même s’il peut y avoir quelques erreurs de temps en temps. Il a l’air très bien, il a eu sa chance grâce à son bon travail à l’entraînement », soulignait l’entraîneur du Slavia le 2 août dernier, après un but de Malick contre le Slovan Liberec.

Confirmer et s’installer en sélection

Grâce à son entame de saison, l’arrivée d’El Hadji Malick Diouf en Equipe Nationale était devenue une évidence. Convoqué, donc, par Aliou Cissé en septembre dernier, le joueur formé à l’Académie Mawade-Wade avait dû se contenter de quelques secondes sur le terrain face au Burundi (victoire 1-0). Laissé sur le banc par Pape Thiaw vendredi dernier, face au Malawi (4-0), le gaucher aura une première grosse opportunité face à lui ce mardi, à Lilongwe. En l’absence d’Ismail Jakobs, remis à la disposition de Galatasaray pour régler des soucis avec son genou, Diouf sera titulaire au Bingu National Stadium, enceinte de ses débuts. Une occasion unique pour confirmer sous la tunique nationale.

Pape Thiaw et son staff croient en lui et espèrent qu’il ne sera pas perturbé par l’enjeu. Si le chemin vers les Lions est encore long, sachant que Jakobs semble détenir encore les cordes, El Hadji Malick Diouf franchit les étapes avec une facilité déconcertante et nul doute que s’il continue sur cette lancée il devrait mettre plus de doute dans l’esprit du futur sélectionneur titulaire de la sélection. Cela passera par de grosses performances et le match de mardi face au Malawi fera figure de test. Avec une qualification à la CAN 2025 en ligne de mire, l’affrontement face aux Flammes n’est pas dénué d’enjeu pour les partenaires de Malick dont l’avenir pourrait vite s’écrire loin du Slavia Prague.

« Sérieusement, je ne peux pas l’imaginer rester ici la saison prochaine, confie l’entraîneur du Slavia Prague Jindřich Trpišovský, toujours le 29 septembre dernier. Mais on verra, c’est le football, tout peut arriver. Dans tous les cas, ses performances doivent briller dans les radars des plus grandes équipes, c’est clair avec son âge et ses performances. Au bout de dix minutes, il a attiré notre attention (pour le recruter), il frappe dans les yeux. Ses qualités sont excellentes. Nous espérons garder cette équipe (après le mercato hivernal). Il est concentré à 100% sur le Slavia. Il est tranquille. C’est formidable de travailler avec lui. Mais oui, il y aura certainement du monde autour de lui en hiver ». Et pas mal de regards seront tournés vers lui au coup d’envoi de Malawi – Sénégal.

wiwsport.com