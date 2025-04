Le Sénégal est champion du monde en boxe savate dans la catégorie des F65. Claire Marie Dramé est montée sur la première marche du monde. La Fédération Sénégalaise de Boxe Savate félicite les qualités de l’athlète qui ont conduit à ce sacre historique.

Claire Marie Dramé, Championne du Monde de Savate dans la catégorie des moins de 65 kg, à l’issue des Championnats du Monde de Savate 2024 qui se sont déroulés à Podetrtek en Slovénie du 9 au 13 octobre 2024 informe la fédération sénégalaise de Savate à travers un communiqué qui nous est parvenu.

Dans sa missive, la fédération souligne la longue attente pour ce sacre. « Cet exploit marque un tournant historique pour notre discipline au Sénégal, un pays qui n’avait plus connu de victoire mondiale depuis l’époque glorieuse de feu Vincent Philippe Basse, multiple champion invaincu tout au long des années 70. Madame Claire Marie Dramé rejoint ainsi le panthéon des grandes figures du sport sénégalais, portant haut les couleurs de la nation sur la scène internationale ».

A 39 ans, elle a conquis le monde en battant la francaise Fanny Serena. Une victoire qui est une suite logique de ses valeurs incarnées. « Par son engagement et sa maîtrise technique inégalée, Madame Claire Marie Dramé a su élever la savate sénégalaise à un niveau d’excellence rarement atteint. Ce triomphe témoigne de la résilience, de la discipline et du professionnalisme de notre championne qui, au-delà de l’individu, incarne les valeurs de rigueur et de persévérance qui guident nos valeurs ».

Félicitations à Claire Marie Dramé, championne du monde en boxe savate dans la catégorie F65. Elle a remporté son combat face à Fanny Serena (France)

📷 Fédération Française de boxe pic.twitter.com/3Xlhr4hFdt — Nafy Amar FALL ⭐️ (@AmarNafy) October 14, 2024

