La légende de la boxe Mike Tyson est actuellement à Dakar. “Iron Mike” a atterri à l’aéroport International Blaise Diagne ce vendredi.

Trois mois après sa défaite pour son come-back dans le ring face au célèbre youtubeur Jake Paul, la légende de la boxer Mike Tyson est en séjour au Sénégal. L’ancien champion du monde des lourds est arrivé ce vendredi à l’AIBD en compagnie de sa femme et de sa fille selon les informations de L’Observateur.

Selon la même source, la légende de 58 ans qui est arrivé à bord du vol AF718 d’Air France a été vite reconnu par une foule de curieux qui a voulu immortaliser ce grand moment. Avec l’aide des forces de l’orde, Mike Tyson est parvenu à embarquer dans un véhicule pour prendre la direction d’un hôtel de la place.

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