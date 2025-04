Le Rouen MBB a remporté sa plus grande victoire depuis le début de la nouvelle saison ce samedi. Dans le cadre de la quatrième journée de NF1, Maty Fall et ses partenaires ont réussi à corriger le Stade Français (48-105).

Après avoir remporté leur dernière victoire le samedi dernier contre Sceaux Basket (76-73), Rouen a réussi à récidiver avec un remarquable exploit contre un adversaire faible. Les visiteuses n’ont pas rencontré beaucoup de problèmes pour se défaire du Stade Français qui n’a pas été à la hauteur tout au long de la partie. À la mi-temps, le score était de 20-36 pour Rouen.

Au retour des vestiaires, Rouen a poursuivi son festival sans être préoccupé par l’adversaire qui, même à domicile, a fait preuve de ses limites et ne pouvait éviter cette défaite humiliante de 57 points d’écart. Avec cette nouvelle victoire, Maty Fall et ses partenaires continuent leur bonne cadence en attendant la 5e journée prévue le samedi 26 octobre, avec la recpetion de Dieppe Basket de Yaye Daba Sylla et Ramata Daou.

Wiwsport.com