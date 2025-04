Ce samedi, l’US Colomiers a subi sa première défaite de la saison. Anne Françoise Diouf et ses coéquipières ont perdu en déplacement face à Graffenstaden (87-61) lors de la quatrième journée de Nationale Féminine 1.

Après trois succès consécutifs, l’US Colomiers a connu la fin de sa belle série après avoir perdu sa quatrième sortie. Les Colomierennes, face à une équipe solide de Graffenstaden, n’ont pas réussi à s’empêcher de perdre et ont été logiquement dominées par l’équipe locale. Au terme de la pause, Graffenstaden s’imposait par onze points d’écart (42-31).

À la reprise, on espérait que Anne-Françoise Diouf et son équipe réagissent, mais malheureusement pour elles, cela n’a pas été le cas, car en face, l’adversaire ne voulait rien lâcher dans une rencontre parfaitement maîtrisée. Finalement, c’est Graffenstaden qui prend les deux points de la victoire et met fin à la bonne série de l’US Colomiers.

