ABC Fighters a réalisé une passe de 3 de la Road To BAL. En effet, le club ivoirien a remporté un troisième succès de rang en battant aisément les Beninois d’Elan Coton (94-66) lors de la troisième et dernière journée des phases de poule.

Sans aucun doute, Abidjan Basket Club a fait honneur son statut lors de ce match où il était considéré comme le favori. Comme lors de leurs deux premiers matchs, les Dangôrôs ont acculé les Béninois dès le début du match en imposant leur rythme. Cela s’est bien déroulé car à la mi-temps, le score était largement en faveur des coéquipiers de Karim Mané (51-36).

Au retour, c’était le même scénario, ABC a maintenu sa domination sans être préoccupé lors d’une rencontre où tout leur était favorable. La pente était trop haute pour les Béninois, même s’ils n’étaient pas ridicules, et la différence de niveau s’est fait sentir. Au final, Abidjan Basket remporte le match et poursuit son sans-faute en attendant le deuxième match où ils auront pour but de valider leur billet pour les phases finales de la BAL 2025. Nisre Zouzoua s’est largement illustré avec 19 points, 6 rebonds et 7.

Wiwsport.com