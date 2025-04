Grâce à un Karim Mané remarquable, ABC Fighters a enregistré une deuxième victoire consécutive lors de la Road To BAL. Devant les Ghanéens de Spintex Knights, les Ivoiriens ont remporté une victoire nette (99-81) ce vendredi lors de la deuxième journée.

Après avoir remporté avec brio leur premier match ce jeudi face aux Libériens de Mighty Barrolle (88-69), les Ivoiriens d’ABC ont remis ça face à Spintex du Ghana. Au terme d’un match parfaitement maîtrisé, Karim Mané et ses coéquipiers ont une nouvelle fois confirmé leur domination dans cette compétition. Au terme de la pause, les Dangôrôs s’imposent (49-32).

Après avoir quitté les vestiaires, ABC a continué à dominer un adversaire qui n’avait plus les arguments nécessaires pour éviter le revers, même s’ils ont brillé. Au final, c’est logiquement les Ivoiriens qui l’emportent et se qualifient pour le second tour. En inscrivant 21 points, 9 rebonds et 11 passes, Karim Mané a été le leader des siens. Cette prestation exceptionnelle a valu au néo-international sénégalais d’être élu MVP de la rencontre.

Wiwsport.com