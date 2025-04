L’Equipe Nationale du Sénégal a réussi sa première sous Pape Thiaw face au Malawi (4-0). Très peu inquiétés en défense, les Lions n’ont pas fait dans les détails et ont retrouvé de l’allant offensif. Une nouvelle dynamique qui est clairement due à la tactique de leur sélectionneur.

SENY DIENG (5/10) : Sollicité pas seulement une fois par l’attaque malawite, le gardien de Middlesbrough a clairement vécu son match le plus tranquille depuis qu’il arbore les couleurs sénégalaises. Dans une équipe hyper dominante sur la possession, il a été présent et dominant dans le jeu au pied. Il n’a d’ailleurs n’a raté la moindre passe (22/22).

FORMOSE MENDY (4/10) : Titularisé au poste de latéral droit, l’habituel défenseur central du FC Lorient n’a pas été transcendant. Très peu vu dans les trente mètres adverses en première période et avec un marquage qui a parfois manqué de justesse, il a tenté de monter d’un cran pour combiner avec Ismaila Sarr au retour des vestiaires. Mais il est rapidement remplacé à la 52e minute par Habib Diarra (non noté), qui a emmené plus de tranchant et de liant avec Ismaila Sarr sur le côté droit.

KALIDOU KOULIBALY (6/10) : D’abord peu inspiré sur un tacle sur Chawa en début de match, il a par la suite imposé sa puissance devant le numéro 10 malawite et a été auteur de deux bons retours défensifs face à lui (9e, 13e). Malgré quelques errements face à une attaque très peu dangereuse, il a eu plus de justesse au niveau de la relance.

MOUSSA NIAKHATE (7/10) : Aux côtés de son capitaine, le défenseur central de l’Olympique Lyonnais a été excellent ce vendredi soir. L’ancien joueur de Nottingham Forest a eu énormément de personnalité dans la relance surtout, arrivant souvent à trouver Nicolas Jackson dans la profondeur (10e, 48e) ou encore Sadio Mané sur un délicieux centre (55e). Dans la lignée de ses derniers matchs avec l’OL, Niakhaté était vraiment impérial dans tout ce qu’il a entrepris avec très peu de déchets.

ISMAIL JAKOBS (6/10) : Appliqué dans son couloir gauche, le latéral de Galatasaray a su faire les bons choix pour piquer sur des montées tranchantes, comme sur ce centre vers Ismaila Sarr qui aurait pu tromper le portier adverse juste avant la pause. A défaut de pouvoir le faire avec un Sadio Mané vite repositionné dans l’axe, il a pas mal combiné avec Iliman Ndiaye. Défensivement, il a fait un gros travail sur Wisdom Mpinganjira et Stanley Sanudi.

PAPE GUEYE (9/10) : Très important dans le dispositif de Marcelino à Villarreal, le milieu de terrain de 25 ans a confirmé en étant phénoménal ce vendredi soir. Tout de suite, l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille a su imposer sa puissance et sa palette technique aux milieux de terrain malawites. Trouvé à l’entrée de la surface par Iliman Ndiaye, il ouvre le score sur une merveille de frappe enroulée. Ensuite, il a gratté de nombreux ballons. Inspiré sur les passes, il a su décaler parfaitement ses partenaires, à l’image de cette magnifique ouverture pour Ismaila Sarr (43e). Il aurait pu finir avec une passe décisive pour Mané, si l’arbitre n’avait pas refusé, de manière incompréhensible, le but de l’attaquant d’Al-Nassr (60e). C’est lui aussi qui fait le centre dans la boite sur le troisième but sénégalais. Peu importe le niveau de l’adversaire, un match référence pour Pape Gueye qui a été remplacé à la 81e minute par Nampalys Mendy (non noté).

LAMINE CAMARA (5,5/10) : Très en vue avec l’AS Monaco depuis le début de saison, le milieu de terrain de 20 ans a réalisé un bon travail de l’ombre ce soir. Il s’est pas mal donné et a su combler les espaces. Solide dans les duels, il a été autoritaire dans ses tacles afin de récupérer des ballons. Diminué en première période, il a cédé sa place peu après l’heure de jeu (65e) à Idrissa Gana Gueye (non noté). L’histoire retiendra que c’est le joueur le plus capé de l’histoire des Lions qui a fait la passe décisive pour le premier but de Nicolas Jackson.

ISMAILA SARR (6/10) : Pas mal de prises d’initiatives en seconde période mais pas mal de ratages aussi pour l’ailier de Crystal Palace. Pour autant, l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille a apporté des solutions intéressantes dans la profondeur et a servi les siens sur certaines situations, notamment au retour des vestiaires. C’est ainsi qui a réussi à chiper un ballon à Timothy Silwimba pour servir Sadio Mané sur le deuxième but sénégalais. Mais il est clair qu’il peut mieux faire.

ILIMAN NDIAYE (7/10) : Un des choix forts de ce premier onze de Pape Thiaw, l’attaquant d’Everton a justifié la confiance de son sélectionneur. Moins rayonnant sur les premières minutes et vite décalé sur le côté gauche, il a été très propre dans ses prises de balle, efficace dans ses dribbles et juste dans ses choix. Après une belle combinaison avec Jackson, il servait Pape Gueye pour l’ouverture du score. L’ancien joueur de Sheffield United a été un régal pour ses partenaires et pour les spectateurs. Dommage qu’il cède sa place pour blessure (65e) à un Boulaye Dia (non noté), buteur pour son retour en sélection et qui confirme son bon moment actuel avec la Lazio Rome.

SADIO MANE (8/10) : Titularisé au poste d’ailier gauche, l’attaquant d’Al-Nassr a pourtant joué un peu partout sur le terrain, notamment après la demi-heure de jeu, lorsqu’il a permuté avec Iliman Ndiaye. Auteur de bons ballons pour ses partenaires et impliqué dans le jeu, il a encore marqué avec le deuxième but plein de vitalité. Avec beaucoup de courses dans le dernier quart d’heure, il a prouvé qu’il en avait encore dans les jambes.

NICOLAS JACKSON (7/10) : À l’arrivée de la composition de l’équipe, presque personne ne tarissait d’éloges à son sujet. L’attaquant de Chelsea est pourtant redoutable en Angleterre. Ne manquait donc qu’un but en Equipe Nationale pour couronner un bon début de saison avec Chelsea. C’est désormais chose faite. Déjà très dynamique dans le jeu des Lions ce soir, capable d’apporter beaucoup de mouvements et servir ses partenaires, à l’image de l’ouverture du score et de cette déviation pour Sadio Mané sur l’expulsion du gardien malawite, Nico, plein de détermination, a conclu le festival sénégalais. Sa première réussite avec la sélection a été célébrée par tout le monde. Remplacé à la 81e minute par Habib Diallo (non noté) qui aura loupé le but de la manita.

PAPE THIAW (7/10) : L’ancien sélectionneur des Lions locaux et son staff se souviendront pendant très longtemps de ce vendredi 11 octobre. Si beaucoup de supporters et d’observateurs attendaient du changement sur le schéma tactique, il fallait bien oser pour faire certains choix, comme celui de jouer en 4-2-3-1 avec un Iliman Ndiaye en dix. Un choix qui s’est avéré payant tant le joueur d’Everton a fluidifié le jeu des Lions et s’est relancé sur ce match, cela aussi parce que Pape Thiaw a décidé, peu après la première demi-heure, de le repositionner sur le côté gauche et d’envoyer Sadio Mané dans l’axe. Pour ce que certains rapprochaient à Aliou Cissé, il a fait ses changements au bon moment, notamment en faisant sortir un Formose Mendy peu brillant dès la 52e. Boulaye Dia et Idrissa Gueye, entrés en cours de jeu, ont été buteur et passeur. N’est-ce pas du coaching gagnant ? En tout cas, s’il est difficile de s’enflammer, l’adversaire du soir n’étant pas l’Argentine, il semble cependant impossible de ne pas être satisfait après des dernières prestations peu glorieuses.

